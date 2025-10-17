Картина Пикассо стоимостью 600 тысяч евро пропала по пути в музей

Небольшое полотно под названием «Натюрморт с гитарой», созданное художником в 1919 году, так и не прибыло в фонд CajaGranada в Гранаде, где должно было стать частью временной экспозиции.

По данным The Guardian, инцидент произошел 3 октября, когда специализированный транспорт перевозил холст из Мадрида. Картина размером всего 12,7 на 9,8 сантиметра и стоимостью 600 тысяч евро (около 58 миллионов рублей) принадлежала частному мадридскому коллекционеру.

Фургон мог сделать ночную остановку недалеко от Гранады, где двое сопровождавших груз людей по очереди его охраняли. Расследование осложняется тем, что при разгрузке часть работ была упакована без правильной нумерации, что сделало невозможной оперативную проверку при получении.

Только за последние десятилетия преступники похитили десятки работ мастера, включая две картины общей стоимостью 50 миллионов евро из парижского дома внучки художника в 2007 году и двенадцать произведений с виллы другой его внучки Марины Пикассо в 1989 году.