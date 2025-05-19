Произвол чиновников: политолог оценил идею запретить в России «Гарри Поттера»

Ранее сообщалось, что фильмы и сериалы, в которых выявят пропаганду чайлдфри, могут быть запрещены в РФ. В их числе были «Секс в большом городе», «Игра престолов» и фильмы о Гарри Поттере. Позже в Роскомнадзоре пояснили, что эти сериалы и фильмы не планируется блокировать.

«На мой взгляд, наилучший способ подстраховаться от так называемого казуса исполнителя, а проще говоря — чиновничьего произвола, который может дискредитировать очень своевременный и нужный для общества закон, это норма о персональной ответственности чиновников за головотяпство. И соответствующие оргвыводы в случае, если тот или иной чиновник занимается имитацией своей деятельности и тем самым, по сути, дискредитирует правильное начинание, которое теперь закреплено в законе», — сказал Сипров.

Он добавил, что федеральный закон о запрете пропаганды чайлдфри достаточно четко определил критерии пропаганды отказа от деторождения, и, пожалуй, самый лучший способ избежать «казуса исполнителя» — это контроль за деятельностью чиновников, ответственных за принятие тех или иных решений, направленных на исполнение данного закона, безусловно необходимого, особенно в контексте той сложной демографической ситуации, в которой сейчас оказалась Россия.

Как избежать произвола?

«Каким образом можно определить, содержится ли пропаганда чайлдфри в том или ином произведении искусства? Все очень просто. Есть целый набор признаков пропаганды. Прежде всего — это безальтернативность того или иного вида поведения, это априори расставленные оценки, это формирование определенного эмоционального фона у потребителя контента. Вот если эти признаки есть (и использование манипулятивных приемов) — вот это первейший признак пропаганды», — разъяснил политолог.

Сипров уточнил, что если набор этих признаков в произведении искусства содержится и само это произведение не является классикой мировой литературы либо кинематографа, то, наверное, стоит подумать о запрете. Если это фильм — то речь идет о запрете на прокат, если это книги — то это запрет на переиздание.

«На мой взгляд, необходимо сделать так, чтобы количество решений — проще говоря, количество запретов на те или иные произведения искусства и литературы — никоим образом не сказывалось на благосостоянии чиновника. То есть не учитывалось при определении его KPI, не сказывалось на премировании, на получении им повышения по должностной лестнице, на определении ему более высоких бонусов, ну, и так далее. То есть если тот или иной служащий действительно радеет за решение демографических проблем, то пусть это делает по зову сердца, а не по зову кошелька», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что тогда никакое из произведений незаслуженно не попадет под раздачу и можно будет спокойно смотреть популярные фильмы и сериалы. Все те произведения, в которых пропаганды чайлдфри нет, — там созданы многогранные, интересные и содержательные образы совершенно разных героев — и положительных, и отрицательных.

«Пожалуй, персональная ответственность и объективность чиновников — это то, что позволит избежать неправильных, на мой взгляд, и абсолютно необоснованных решений о запрете того или иного произведения искусства. Повторюсь: мы имеем дело с очень тонкой материей, и начать запрещать все и вся только ради того, чтобы получить какие-то чиновничьи плюшки, — это самый главный риск при реализации норм вот этого очень нужного для всей страны закона», — резюмировал Сипров.

Политолог заключил, что в законе о запрете пропаганды чайлдфри речь идет в первую очередь не о фильмах и книгах, а об ограничении деятельности разного рода общественных групп, которые занимаются пропагандой чайлдфри, преимущественно в соцсетях и нередко на средства грантодателей — неправительственных организаций и фондов.