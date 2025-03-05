«Приходит время, с юга птицы прилетают»: Соседов назвал самую весеннюю песню

Близится Международный женский день. В преддверии праздника музыкальный критик Сергей Соседов рассказал корреспонденту РИАМО, какую песню считает самой весенней.

Весна 2025 года — ранняя, а потому необычная. В подмосковном лесу уже сейчас можно встретить медведя, змей, лису, кабана или лося. Раньше обычного у них началась сезонная линька.

Пока мужчины готовятся к 8 Марта, Соседов раскрыл, какая песня кажется ему самой весенней.

«Самая любимая моя песня о весне — „Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают и не до сна“, стихи к которой написала замечательная актриса Людмила Иванова (Шурочка из „Служебного романа“), а спела гениальная Анна Герман», — поделился Соседов.

Песня «Весеннее танго» появилась на пластинке Анны Герман в 1979 году, а создали ее в 1973 году. Написана композиция профессором-физиком, известным бардом Валерием Миляевым. «Танго» стало классикой авторской песни и теперь по праву считается настоящим гимном весне и любви.