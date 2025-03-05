Медведи и змеи: эколог предупредил, кого можно встретить в весеннем лесу

Ранняя весна уже наступила. Не стоит забывать о правилах поведения в лесу, где вам может повстречаться дикое животное. О том, как нужно себя вести, в беседе с корреспондентом РИАМО сказал эколог Илья Рыбальченко.

Например, в Подмосковье бурый медведь обитает в отдаленных от крупных человеческих поселений природных массивах, преимущественно на границах со Смоленской и Тверской областями.

«Кабаны же распространены по всей России, их можно встретить, например, в Битцевском лесу или даже в районе Рублевского шоссе. Также в Подмосковье вероятна встреча с лосями и лисами», — предупредил Рыбальченко.

Из-за ранней весны у многих из них уже началась сезонная линька. Пока животные меняют зимние шубки на обновленный весенний наряд, не стоит забывать о мерах предосторожности при посещении леса.

«Не буди лихо: в марте просыпаются медведи и змеи, поэтому будьте осторожны и избегайте встречи с ними, а ежи, лисы и белки могут быть переносчиками инфекции, поэтому избегайте контакта с ними», — рассказал эксперт.

Более того, в марте просыпаются клещи. Защищаться от них нужно с помощью правильной экипировки и соблюдать правила гигиены.

«Весеннее солнце обманчиво, поэтому одевайтесь тепло и берите с собой запас воды, еды, спичек, фонаря и заряженного телефона. Лед начинает таять, поэтому проверяйте его прочность перед переходом водоемов», - предупредил Рыбальченко.

Он напомнил, что весенние пожары в лесах часто возникают из-за человека, поэтому необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности.