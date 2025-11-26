Премьеру трагедии Шекспира «Отелло» покажут в театре драмы и комедии Подмосковья

Режиссер, известный своим смелым подходом, не просто пересказывает историю любви, ревности и предательства. Дзудцов погружает в психологические глубины, исследуя уязвимость сильной личности перед манипуляциями, роль общественного мнения и хрупкость доверия в современном мире. Особую интригу постановке придает введение персонажа «Альтер эго Отелло» (Данил Музипов), который станет воплощением внутренних сомнений и страхов героя, добавляя новый уровень трагизма.

«Меня всегда притягивала глубина «Отелло». В этой постановке мы стремились уйти от стандартных режиссерских ходов, чтобы раскрыть главную тему Шекспира — любовь. Мы хотим показать, что именно она, несмотря на всю страсть, ревность и предательство, остается центральной в этой великой трагедии», — отметил режиссер Тамерлан Дзудцов.

Визуальная составляющая спектакля, за которую отвечает художник и известный модельер Южной Осетии Хох Бекоев, обещает стать самостоятельным художественным высказыванием. Его сценография, сочетающая монументальность с минималистичными элементами, трансформируется, отражая накал страстей и внутренний мир персонажей, а экспрессивная цветовая палитра подчеркивает темы рока и трагедии. Главный акцент, призванный заинтриговать даже искушенного зрителя, — два абсолютно разных актерских состава на роли Отелло и Яго. Зрители смогут сравнить интерпретации культовых образов в исполнении Александра Замураева/Валентина Терехова (Отелло) и Андрея Грызлова/Евгения Кивы (Яго).

Такое решение позволит глубже прочувствовать многогранность шекспировской драмы и увидеть, как разные актерские подходы переосмысливают мотивы героев, создавая каждый раз неповторимое сценическое событие.

В ролях: Валерия Кудряшова (Дездемона), Эльдар Зверев (Кассио), Василина Маковцева (Эмилия), Татьяна Лукина (Бианка).

Начало спектакля в 18:30.

Билеты доступны в кассе театра и на официальном сайте Московского областного театра драмы и комедии.

Адрес: Московская область, г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, дом № 65А.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.