Представители сферы культуры из Вологода приехали в Королев перенимать опыт

Королев стал площадкой для Мастерской креативных проектов, в котором приняли участие руководители культурно-досуговых учреждений из Вологды. Участники семинара изучили опыт подмосковных коллег и получили ценные знания о работе в сфере культуры и досуга, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках мероприятия гости посетили деловой и культурный центр «Костино», где им продемонстрировали работу творческих студий и современное оборудование. Специалистов культурной сферы особенно заинтересовала техническая сторона центра. После модернизации он значительно преобразился: теперь здесь имеются современные сценические пространства и новое оборудование, позволяющее организовывать мероприятия практически любого творческого замысла. Кроме того, участники ознакомились с современным кинозалом и студиями дополнительного образования.

Не менее интересным стал визит в Московскую губернскую универсальную библиотеку Королева. Она славится современными методами управления и внедрением новых тенденций в библиотечное дело. Этот опыт оказался особенно полезным для заведующих управлений культуры муниципальных образований, которые работают над созданием модельных библиотек.

Далее участники посетили Детскую школу искусств, где участники ознакомились с музыкальными и сценическими классами, техническим оснащением и концепцией концертно-просветительского сезона. Здесь также недавно был завершен капитальный ремонт.

Завершился день посещением музея РКК «Энергия», который произвел на гостей особое впечатление. Это уникальное место собрало историю отечественной космонавтики, начиная с работ Сергея Павловича Королева и первых полетов в космос.

«Нас здесь тепло встречают, и мы видим, как слаженно работают все учреждения. Люди отдают сердце и душу, стараясь делать жизнь лучше для жителей и гостей города», — отметила Валентина Губницына, заместитель директора «Центра народной культуры» Вологодской области.

Поездка в Королев произвела на гостей из Вологодской области огромное впечатление. Некоторые практики, с которыми они ознакомились, они планируют внедрить в своих учреждениях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.