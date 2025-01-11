Представитель Филиппа Киркорова опровергла слухи о госпитализации отца артиста

В социальных сетях и Telegram-каналах распространилась информация о том, что Киркоров-старший попал в больницу 20 декабря. Якобы там он провел неделю, а затем народного артиста отпустили домой на праздники.

Сообщалось, что всему виной нетрадиционное тибетское лечение его сиделки. Женщина могла уговорить 92-летнего певца лечиться с помощью травок, пиявок, прогреваний и массажей. Официально ни Бедрос, ни Филипп Киркоровы не комментировали эту информацию.

В конце октября прошлого года отец Филиппа Киркорова жаловался, что не может ходить из-за слабости. У него начались осложнения на фоне проблем с сердцем.