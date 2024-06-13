Праздничную программу Солнечногорска в честь Дня России посетили 1,5 тыс человек

12 июня вся страна отметила государственный праздник — День России. Главными локациями празднования в Солнечногорске стала набережная озера Сенеж и площадь у памятника Михаилу Лермонтову в городском парке. Тематические площадки посетили более 1,5 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старт праздничной программе дал масштабный велопарад, который в этом году прошел уже в шестой раз и объединил более 100 любителей экологичного способа передвижения.

В этот день все желающие приняли участие в мастер-классах по изготовлению российского триколора и тематических открыток, познакомились с хронологической выставкой «История России». А создавали хорошее настроение творческие коллективы, выступившие с танцевальными и музыкальными номерами на главной сцене у центральной набережной.

«Главный государственный праздник нашей страны — День России объединяет всех жителей, кто искренне любит страну, чтит ее историю и традиции. Желаю каждому крепкого здоровья, счастья и благополучия», — поздравил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Главной частью программы стал праздничный флешмоб, в завершении которого развернули большой 15-метровый флаг Российской Федерации.

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