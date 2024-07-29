«Последнюю цену» от «Ленфильма» наградили на Шукшинском кинофестивале

Драма «Последняя цена» (18+), созданная студией «Ленфильм», стала обладателем двух призов на XXVI Всероссийском Шукшинском кинофестивале. Жюри решило наградить Наура Гармелию за лучшую режиссерскую работу и Дмитрия Знаменщикова — за лучшую операторскую, сообщает газета «Петербургский дневник».

«Конечно, вся наша команда очень рада наградам, мне особенно приятно, что жюри признало мою работу лучшей режиссерской, ведь я дебютант. Я думал, что будет здорово, если мой фильм получит хотя бы какую-то одну награду, однако нас отмечают уже на втором фестивале», — отметил Наур Гармелия.

Ранее жюри XXII международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» объявило лучшим отечественным фильмом драму «Последняя цена» (18+) от киностудии «Ленфильм».

Режиссер Наур Гармелия поделился, что скоро фильм «Последняя цена» покажут на фестивале «Окно в Европу» в Выборге, после чего картина увидит свет на фестивале «Киношок» в Анапе. Кинематографист также рассказал, что, вероятно, лента выйдет в прокат в сентябре 2024 года.

«Последняя цена» рассказывает о русской семье, живущей в полузаброшенном городке в Абхазии, пострадавшем от войны. Чтобы выжить, они занимаются выращиванием фундука. Семья питает надежды на внезапное обогащение из-за неожиданного роста цен на орехи, однако вскоре в их поселке появляется банда, которая начинает красть урожай.