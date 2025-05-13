Поправился на 12 кг: большой живот мешает Гоше Куценко заниматься сексом

Известный российский актер Гоша Куценко на премьере сериала «Чужие деньги», в котором он сыграл чиновника, признался, что ради роли поправился на 12 кг.

«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. <…> Обычно, когда снимаешься, артистам в укор говорят, живот, второй подбородок. А здесь по команде живот я, наоборот, надувал, выпячивал второй подбородок», — заявил Куценко в интервью VOICE.

При этом актер добавил, что искренне полюбил своего героя, так как это позволило ему не соблюдать диеты, быть счастливым человеком и наслаждаться жизнью.

Ранее актера из сериалов «Беспринципные» и «Слепая» Руслана Алдонина сильно избили рядом с баром в центре Москвы. Неизвестные напали на артиста и забрали его сумку с документами.