Звезду «Беспринципных» Алдонина избили до потери сознания в центре Москвы

Актера из сериалов «Беспринципные» и «Слепая» Руслана Алдонина сильно побили рядом с баром в центре Москвы. Инцидент произошел в ночь на 9 мая, сообщает SHOT .

Алдонин отдыхал рядом с одним из баров. На входе у него произошел конфликт с группой из трех агрессоров. Началась драка. Молодые люди избили артиста и забрали его сумку с документами.

По словам актера, в момент драки он потерял сознание. Вспомнить события ему было сложно. В больнице врачи обнаружили у артиста сильные ссадины и ушибы.

Алдонин отметил, что был нетрезв. Как следствие, мужчина мог сказать что-то лишнее. По словам актера, всех участников конфликта удалось вычислить благодаря записям с камер наблюдения.

Актер играл в одном из сезонов «Беспринципных». Также многие знают его по ролям в «Слепой», «Моя мама — шпион» и иных картинах.

РЕН ТВ сообщает, что последнее воспоминание Алдонина — о том, как он убегает от троих или более людей. Его обнаружили без сознания. Здоровью артиста ничего не угрожает.