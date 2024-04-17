Показан фирменный стиль главного книжного события года в Петербурге

Организаторы XIX Санкт-Петербургского международного книжного салона представили фирменный стиль 2024 года. Крупный книжный праздник традиционно пройдет на Дворцовой площади с 16 по 19 мая, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Выбранный стиль посвящен Году семьи. В нем также нашла отражение и другая круглая дата — 225 лет со дня рождения великого русского писателя и поэта Александра Пушкина.

Арт-директор Книжного салона Анна Колесниченко отметила, что петербуржцы и гости Северной столицы хорошо знакомы с будущим мероприятием.

«С точки зрения дизайна могу сказать, что мы пришли к узнаваемому стилю, который сохраняет преемственность для того, чтобы подчеркнуть бренд салона», — рассказала Колесниченко.

Кроме того, при создании нового стиля организаторы решили сохранить фирменный логотип Книжного салона. Неизменными также остались цветовая гамма и брендинг мероприятия.