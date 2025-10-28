Появилось видео проб Романа Попова на роль Мухича в «Полицейском с Рублевки»

Mash опубликовал архивное видео первых проб в кино актера и комика Романа Попова. Речь идет про роль Игоря Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».

На кадрах Попову 30 лет — и это его первый большой проект. Комик прочитал сценарий, немного додумал от себя — это сработало, он понравился режиссеру и получил роль Мухича. Роман будто был рожден для образа доброго и наивного сотрудника полиции.

При этом многие не верили, что Попов не является профессиональным актером. Именно роль Мухича стала для него первой и принесла широкую известность. Всего артист снялся в более чем 40 картинах.

Роман Попов скончался 28 октября в Йошкар-Оле, где проходил лечение из-за рецидива рака мозга. У 40-летнего экс-резидента Comedy Club остались жена и трое детей — 14, 12 и 6 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.