Психолог Иванова: у Лепса и Кибы столкнулись не характеры, а жизненные циклы

Анализировать публичный разрыв, не зная внутренней динамики, — это всегда гипотеза. Но с точки зрения психологии, в союзах со значительной разницей в возрасте, особенно в медийном поле, мы часто видим столкновение не характеров, а жизненных циклов. Так прокомментировала РИАМО расставание певца Григория Лепса и 19-летней Авроры Кибы психолог Алена Иванова.

«Вероятно, мы наблюдаем классический сценарий, где отношения изначально строятся не на партнерстве равных, а на взаимной проекции. Зрелый, состоявшийся мужчина ищет в молодой партнерше не столько личность, сколько символ — энергии, новизны, подтверждения собственной витальности. Молодая женщина, в свою очередь, может идеализировать статус, опыт и защищенность, которые дает партнер», — сказала психолог.

По словам эксперта, проблема в том, что проекции недолговечны. Эйфория проходит, и за идеализированными образами проступают реальные люди с разными потребностями. Он, находясь на этапе подведения итогов, ищет покоя и понятного уклада. Она — на этапе становления, ей нужны рост, самореализация, исследование мира и себя. Их векторы развития начинают расходиться.

«То, что вначале казалось преимуществом — его опыт, ее молодость, — становится источником конфликта. Это не чья-то вина, а закономерный финал союза, который изначально был больше похож на проект, чем на равноправное партнерство», — объяснила Иванова.

25 января стало известно, что певец Григорий Лепс и 19-летняя Аврора Киба официально расстались. Об этом девушка сообщила в своем Instagram*.

* Деятельность Meta — соцсети Facebook и Instagram — запрещена в России как экстремистская.

