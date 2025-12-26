Победители фестиваля «Маги в парках» из Подмосковья выступят с братьями Сафроновыми

Победители первого фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» из Подмосковья примут участие в новогоднем шоу братьев Сафроновых «Повелители волшебства» на сцене МТС Live Холл в Москве с 29 декабря по 10 января, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В августе и сентябре 2025 года в Подмосковье впервые прошел фестиваль иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Мероприятие посетили 47 тысяч человек, а в финальном гала-концерте выступили 22 иллюзиониста.

Победители фестиваля получили возможность выйти на одну сцену с братьями Сафроновыми в новогоднем представлении «Повелители волшебства». Среди участников — Вячеслав и Варвара Разумовские, Лев Чистяков, Дмитрий Маркеев, Илья и Алиса Словачевские, Павел Плотников, Дмитрий Битюцкий, Яна Наумик, Иван Стрюков и Евгений Зейнулин. Каждый из них выступит в определенные даты с 29 декабря 2025 года по 10 января 2026 года.

Особый приз от братьев Сафроновых получил Артем Попов, который станет частью команды профессиональных иллюзионистов и примет участие во всех представлениях шоу.

Фестиваль организован автономной некоммерческой организацией «Московская областная дирекция по развитию парков» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области. Подробности доступны на сайте магивпарках.рф и на странице фестиваля во «ВКонтакте».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.