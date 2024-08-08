«Планетарную станцию» открыли на фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

сегодня в 07:20

Локация «Планетарная станция» открылась в парке искусств Музеон в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», сообщили в пресс-службе АНО «Комплексное развитие района „Мой район“».

Локация рассказывает об успехах столицы в космической сфере, привлечет внимание юного поколения к профессиям, участвующим в покорении космоса.

Пространство наполнено множеством инноваций. В макете «умного» автономного модуля, пригодного для жизни на Луне или Марсе, занятие на свой вкус найдут любители робототехники, естественных наук и искусственного интеллекта.

В ходе экскурсии посетителям расскажут о системах жизнеобеспечения станции и хитростях создания «космического огорода».

Также гости узнают о влиянии микрогравитации на человеческий организм на примере медуз, рыб и лягушек — их можно будет увидеть в аквариумах и террариумах.

Помимо этого, гости смогут изучить снимки со спутников и ознакомиться с наземными космическими системами, траекторией движения спутников, снимками Земли с низкой орбиты и геостационарного спутника из космоса в реальном времени.

Здесь продемонстрируют тренировки с биологической обратной связью, на которых, например, можно будет «распускать» цветы.

Главной спортивной активностью на «Планетарной станции» для будущих космонавтов и просто желающих получить яркие эмоции станет «Аэротруба». После инструктажа можно будет испытать ощущение свободного полета.

Рядом с «Планетарной станцией» расположен круглый подиум «Наука». По средам тут собирают космические пазлы, изучают изображения Земли из космоса и узнают о космических океанах.