Певица Любовь Успенская ликвидировала бизнес в России

71-летняя певица Любовь Успенская избавилась от своего российского бизнеса, который открывала еще во времена своего американского гражданства, сообщает SHOT .

По данным Telegram-канала, артистка закрыла свое индивидуальное предпринимательство (ИП). Судя по указанному виду деятельности, бизнес звезды был связан с производством кинофильмов, изданием песен и другим творчеством. Подобные ИП открывают многие российские знаменитости.

Артистка зарегистрировала бизнес в РФ еще в 2021 году. На тот момент она была гражданкой США. Российским паспортом в те годы Успенская не обладала.

В марте 2023 года певица внесла изменения в уставные документы ИП. Она указала в них российское гражданство.

В конце сентября Успенская оказалась в больнице с тяжелым переломом предплечья. Сейчас артистка восстанавливается, но при этом не отменяет запланированные выступления.

