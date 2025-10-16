Представитель Успенской опроверг, что певица может потерять подвижность руки

Опасения относительно здоровья российской певицы Любови Успенской беспочвенны. Распространявшаяся в Сети информация, что она может потерять подвижность руки, не соответствует действительности, об этом заявил концертный директор Александр Иваненко, пишет NEWS.ru .

Иваненко опроверг слухи в интернете о возможной утрате подвижности руки певицы. По его словам, восстановление идет по плану, и никаких угроз для ее самочувствия и концертного графика не существует. Он также подчеркнул преданность Успенской своей профессии и публике, отметив, что она не намерена отменять запланированные выступления.

По словам директора певицы, не стоит верить заявлениям о возможной потере функции руки Успенской. Если бы ситуация была серьезной, она бы отменила все поездки.

Ранее Telegram-канал Mash распространил информацию о том, что Успенской, получившей перелом руки, потребуется неотложная хирургическая помощь. Согласно данным канала, ей должны были установить швейцарские пластины в руку. Канал также сообщал, что, по прогнозам врачей, артистка сможет вернуться к выступлениям в течение нескольких дней после хирургического вмешательства.

