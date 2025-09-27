«Переписывались ежеминутно»: только смерть смогла разлучить Симоньян и Кеосаяна

«Стархит»: Симоньян и Кеосаян при первой встрече оба были в отношениях

История любви Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна началась больше 20 лет назад. Оба при первой встрече были женаты, но между ними сразу пробежала искра, сообщает «СтарХит» .

Кинорежиссер увидел журналистку в 2004 году, когда та вела репортаж с места трагедии в Беслане. Кеосаяна поразила красота и сила Симоньян. Затем он услышал, как кто-то критикует журналистку. Режиссер решил написать ей и поддержать, хотя они не были даже знакомы лично.

Затем пара начала часто переписываться, у них нашлись общие интересы. Уже во время первых встреч Кеосаян заявил журналистке, что они созданы друг для друга, хотя между ними не было и намека на роман. Симоньян посчитала его слегка сумасшедшим. Ведь в то время режиссер был женат на Алене Хмельницкой, у них были дети, да и сама журналиста была в отношениях.

Но вскоре любовь взяла свое, в начале 2010-х годов стало известно, что у пары роман.

«Как это часто бывает, нежданно и уж точно непрошено оказалось, что друг без друга невозможно жить. Что видеться нужно ежедневно, переписываться ежеминутно, держаться за руки, даже когда не рядом», — сказала Симоньян.

Маргарита забеременела и родила дочь, но замуж не спешила. Затем последовала вторая и третья беременности. В 2020 году Симоньян ждала еще одного ребенка, но потеряла его. В 2022 году пара официально оформила отношения.

В начале 2025 года Кеосаян пережил клиническую смерть, затем впал в кому. 26 сентября он скончался. Незадолго до этого Симоньян рассказала про диагностированный у нее рак.

