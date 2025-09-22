«Будем вместе выбирать парик»: Симоньян раскрыла свой страшный диагноз

Маргарита Симоньян рассказала про диагностированный у нее рак

Медиаменеджер Маргарита Симоньян в первый раз рассказала о своем диагнозе. У нее обнаружили онкологическое заболевание, сообщает « Царьград » со ссылкой на соцсети журналистки.

Симоньян сделали операцию. Она продолжает терапию.

В СМИ и соцсетях ходили слухи о возможной тяжелой болезни Симоньян. Назывался даже ее диагноз — рак. Однако официальной информации не было.

Журналистка написала в своем Telegram-канале, что не привыкла врать. Поэтому она не скажет, что в ее жизни все хорошо. Ее супруг, Тигран Кеосаян, по-прежнему находится в коме.

«Я прохожу лечение от рака… Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — отметила медиаменеджер.

11 сентября стало известно, что Симоньян вернулась домой после проведенной операции. Тогда она написала в Telegram-канале, что ей предстоит долгое лечение.

