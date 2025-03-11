«Перед нами заносчивый тип»: Андреасяна хотят лишить господдержки после скандала

В документе депутат подчеркнул, что за последние 10 лет на проекты режиссера из бюджета выделили 590 млн рублей. Из них 415 млн рублей — это безвозмездные субсидии, 175 млн рублей — это возвратные средства фонду кино. При этом работы Андреасяна не пользуются популярностью.

Дмитрий Гусев также обратил внимание Ольги Любимовой на поведение режиссера. Недавно в московском колледже во время выступления перед студентами Сарик Андреасян нелестно высказался в адрес кинематографиста Андрея Тарковского, чьи произведения являются культурным достоянием страны. Режиссер использовал нецензурную лексику, а его выступление не соответствует деятелю, который получает господдержку.

«Вместо вдохновения — хамство и мат. Перед нами не режиссер, а заносчивый тип, который пасует перед студентами. Зачем ему давать бюджетные деньги?» — заявил Гусев журналистам.

Ранее Андреасян посетил московский колледж, чтобы пообщаться со студентами, но в итоге поругался с ними во время обсуждения фильма «Анора», Тарковского и фестивального кино. Андреасян покинул образовательное учреждение раньше времени под крики студентов.

Позже он заявил, что ждет извинений от директора и студентов московской киношколы после перепалки в ходе его выступления. Он подчеркнул, что во время пути в аудиторию один из студентов достал из рюкзака лошадиную голову и сфотографировался с ним. Сам Андреасян не намерен извиняться за свое мнение о творчестве Тарковского, сравнивая его с неприязнью к луку. Более того, он назвал Тарковского «предателем Родины».