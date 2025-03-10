Сарик Андреасян о скандале: жду извинений директора киношколы и студентов

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян заявил, что ждет извинений от директора и студентов московской киношколы после перепалки в ходе его выступления.

Ранее Андреасян посетил московский колледж, чтобы пообщаться со студентами, но в итоге поругался с ними. Режиссер покинул образовательное учреждение раньше времени под крики студентов.

«Жду извинений директора киношколы и студентов за свой оскорбительный и издевательский тон в мой адрес на протяжении всей встречи», — написал Андреасян в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что во время пути в аудиторию один из студентов достал из рюкзака лошадиную голову и сфотографировался с ним. Неприемлемо, что такие встречи студентов и режиссера происходят подобным образом.

Режиссер отметил, что не намерен извиняться за свое мнение о творчестве Андрея Тарковского, сравнивая его с неприязнью к луку. Более того, он назвал Тарковского «предателем Родины».

При этом режиссер выразил сожаление по поводу тона беседы и попросил прощения у всех, кого его слова могли задеть, в том числе у «наиболее невоспитанных».