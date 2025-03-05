«Я ненавижу Тарковского»: Сарик Андреасян жестко прошелся по авторскому кино

Российско-армянский режиссер Сарик Андреасян посетил московский колледж, чтобы пообщаться со студентами, но в итоге поругался с ними во время обсуждения фильма «Анора», режиссера Андрея Тарковского и фестивального кино. Андреасян покинул образовательное учреждение раньше времени под крики студентов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

На опубликованных в Сети кадрах видно, что в аудитории, где находился Андреасян, была оживленная дискуссия. Одна из девушек спросила режиссера, как тот относится к фестивальному и авторскому кино, и в качестве примера привела работы Андрея Тарковского, после чего гость киноколледжа взбесился и жестко прошелся по авторскому кино, а также заявил, что ненавидит своего коллегу, которого привели в пример.

«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, я это обсуждать не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это», — заявил Андреасян, заявив, что если студенты хотят быть нищими и никому неизвестными, то могут снимать авторское кино.

Обращаясь к студентке, которая задала вопрос, он посоветовал ей снять фестивальное кино и получить за него «Оскар». По словам Андреасяна, это бы его удивило, но он уверен, что этого не произойдет.

В итоге в аудитории начался гул, смех, крики и аплодисменты. Выступление режиссера закончилось раньше времени. При этом мероприятие было закрытым, но ролик с него все равно попал в Сеть.