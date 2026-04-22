Парки Подмосковья проведут турниры к Дню настольного тенниса

Тематическое мероприятие «Золотая ракетка», приуроченное ко Всемирному дню настольного тенниса, пройдет 23 апреля более чем в 20 парках Подмосковья. Гостей ждут показательные выступления, лекции и турниры для всех желающих, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В рамках акции в парках региона организуют показательные выступления «Ракетка и мяч», тематические лекции и любительские соревнования. Участники смогут узнать об истории настольного тенниса, который вошел в программу Олимпийских игр в 1988 году в Сеуле, и попробовать свои силы в турнирах.

В парке «Ривьера» в Можайске программа начнется в 10:30. Гостям расскажут об олимпийской истории вида спорта и предложат принять участие в турнире. Для детей подготовили анимационную программу «От мячика к мячику».

В парке имени О. Степанова в Серпухове в 11:00 состоятся мастер-класс и турнир. Также запланировано показательное выступление Светланы Грабиловой — обладателя высшей квалификационной категории по должности тренер-преподаватель по настольному теннису.

В 16:00 соревнования пройдут в парке «Детский городок» в Щелкове, в Зарайском центральном парке и в Центральном парке имени В. В. Воровского в Наро-Фоминске. В Наро-Фоминске дополнительно организуют обучающий мастер-класс.

Мероприятия проходят при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области, министерства физической культуры и спорта и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.