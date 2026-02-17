Парки Богородского округа проведут масленичные гуляния с 18 по 22 февраля

Парки Богородского округа приглашают жителей на масленичные мероприятия с 18 по 22 февраля. В программе — мастер-классы, спортивные забеги, концерты и театрализованные представления, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 18 по 22 февраля в парках Богородского округа пройдут масленичные гуляния. В Центральном парке в среду состоятся занятия по живописи и скульптуре, начало в 17:00. Во вторник и четверг здесь же пройдут тренировки по спортивно-бальным танцам «Танцы Голд» с 17:00.

В пятницу тематические мероприятия «Парковые вечёрки» пройдут в парках «Роща», «Липовая аллея», Глуховском и Центральном. Гостей ждут игровые программы и творческие мастер-классы, начало — с 15:00 до 17:00.

В субботу в Центральном парке в 9:00 стартует забег «5 верст», а в 10:00 и 11:00 пройдут занятия по нейрофитнесу. В резиденции Деда Мороза в 11:30 и 13:00 состоятся мастер-классы по росписи пряников и декоративно-прикладному творчеству. В 16:00 воспитанники Ногинской детской школы искусств покажут спектакль «Морозко».

В 12:00 в парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском начнутся детские мероприятия, а в 13:30 в парке «Роща» стартуют широкие масленичные гуляния с аттракционами, блинами и фольклорным концертом.

В воскресенье, 22 февраля, в 12:00 в парках «Липовая аллея», Глуховском и Центральном начнутся массовые гуляния с конкурсами, ярмаркой, угощениями и выступлениями творческих коллективов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.