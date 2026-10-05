Парк «Авангард» в Электростали проведет тренировки, квиз и концерт

Парк «Авангард» подготовил для жителей и гостей Электростали программу спортивных и культурных мероприятий с 7 по 11 октября. В нее вошли тренировки, книжные встречи, мастер-класс и концерт коллектива «Поющие сердца», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среду, 7 октября, в 11:00 в павильоне парка «Авангард» пройдет суставная гимнастика — комплекс упражнений для поддержания и улучшения подвижности суставов. В 11:50 начнется кросс «Бег без границ» для людей с ограниченными физическими возможностями. В 12:00 в павильоне состоится «Большое книжное путешествие», а в 17:00 на спортивной площадке — открытая тренировка по тхэквондо.

В пятницу, 9 октября, в 12:00 пройдет библиоквиз «Электросталь — время, люди, архитектура».

В субботу в 9:00 состоится традиционный дружеский забег «5 верст». Дистанция доступна людям любого возраста и уровня подготовки. В 13:00 в павильоне пройдет мастер-класс благотворительного фонда «Катюша», а в 16:00 начнется концерт вокального коллектива «Поющие сердца».

В воскресенье, 11 октября, в 9:00 состоится открытая тренировка по легкой атлетике. Возрастное ограничение всех мероприятий — 0+.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.