От перешитой военной формы до спорт-шика: как развивалась женская мода в СССР

Стилист Иванова: мода в СССР — это история не про тренды, а про характер

Эксперты в области стиля и моды рассказали о трендах в женской одежде советского времени и о том, кто диктовал моду россиянкам, сообщает MIR24.TV .

Известно, что в пятидесятые годы в условиях тотального дефицита одежды и обуви катастрофически не хватало, а то, что производила швейная промышленность, не соответствовало требуемым качеству и количеству. Многие модницы самостоятельно шили одежду или заказывали ее в ателье, а некоторые экспериментировали с тем, что имелось, и перешивали военную форму. В стиле россиянки ориентировались на Элину Быстрицкую, Нонну Мордюкову, Аллу Ларионову, Инну Макарову.

В шестидесятые годы начали появляться каблуки и короткие юбки, в то время начинал свою карьеру Валерий Зайцев, а правительство ограничивало попадание смелых идей в массы. Например, актриса Людмила Гурченко появилась в платье с пышной юбкой, напоминающее стиль Нью Лук и образы модного дома Christian Dior. Светлана Светличная предстала в платье-А-силуэта, которое хотели все модницы стран Советов. Законодателями стиля тогда считались Наталья Варлей, Наталья Фатеева, Наталья Селезнева и Надежда Румянцева.

В семидесятые годы началось распространение синтетических материалов, которые стали применяться практически во всех изделиях. Возросла популярность блузок, рубашек, появились водолазки, брюки клеш из денима и вельвета. Елена Проклова, Марина Неелова, Вера Глаголева начали диктовать моду.

В восьмидесятые годы стал зарождаться спорт-шик. Спортивную одежду, облегающую одежду, лосины и провокационные наряды советские девушки начали носить в повседневной жизни. Тогда же обрели популярность яркие краски в одежде, начесы и химия. Классика остается на плаву, но начинают появляться широкие плечи. Россиянки начали ориентироваться на таких звезд, как Елена Яковлева, Лариса Гузеева, Наталья Негода, Татьяна Друбич, Анна Самохина.

«Мода в Советском Союзе — это история не про тренды, а про характер. В условиях дефицита, одинаковых фасонов и запретов женщины умудрялись выглядеть не просто красиво, а неповторимо. Они шили, придумывали, переосмысляли — и иногда нарушали правила, чтобы быть собой. <…> Их стиль был как вызов и как искусство», — заключила международный стилист Юлия Иванова.