Орбакайте выступила на одной сцене с живущими в России Киркоровым и Руссо

Дочь Аллы Пугачевой, певица Кристина Орбакайте спела на одной сцене с живущими в России Филиппом Киркоровым и Авраамом Руссо. Пересмотреть свои взгляды на выступления с поддерживающими РФ артистами ее заставил провальный тур в США, сообщает SHOT .

Звезды вышли на сцену во время корпоратива в ресторане рядом с небоскребом Бурдж-Халифа. Имена выступающих держали в секрете, а одним из самых важных условий назвали запрет съемки выступления Орбакайте. Также запрещалось фотографировать ее рядом с Руссо и Киркоровым.

При этом совсем недавно Орбакайте отказывалась выходить на одну сцену с Руссо, который остался жить в России после начала спецоперации. Артистка в последний момент передумала выступать в тандеме с коллегой.

Теперь же пророссийская позиция других артистов не настолько принципиальна для Орбакайте. По информации SHOT, причиной перемен могут служить провальные концерты артистки в США и Канаде. Они совсем не пользовались спросом среди американцев.

Тем временем сын Орбакайте Дени Байсаров, который тщательно скрывает подробности личной жизни и не ведет соцсети, попался в Москве на превышении скорости. Известно, что у него в России есть не очень успешный бизнес — рекламная компания «Аутерра». В 2023 году компания поработала в убыток на 2,2 млн рублей.