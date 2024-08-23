Скрытный внук Пугачевой Дени Байсаров нарушил ПДД в Москве

Внук певицы Аллы Пугачевой Дени Байсаров, который тщательно скрывает подробности личной жизни и не ведет соцсети, попался в Москве на превышении скорости на проспекте Маршала Жукова, сообщает Telegram-канал SHOT .

Сын певицы Кристины Орбакайте в течение 2024 года получил уже пятый штраф за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 2500 рублей. Все штрафы, появившиеся еще в марте 2024 года, 26-летний предприниматель погасил.

Известно, что новый штраф Байсаров получил за нарушение ПДД в Москве, когда сам находился за рулем Mercedes-Benz GLE. Ходили слухи, что сын Орбакайте покинул Россию после начала мобилизации еще в 2022 году, но тогда он опроверг эти сообщения сторис прогулки по столице.

У Дени Байсарова в России есть не очень успешный бизнес — рекламная компания «Аутерра». В 2023 году компания поработала в убыток на 2,2 млн рублей.