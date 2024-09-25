Кристина Орбакайте не может продать билеты на свои концерты в США

Певица Кристина Орбакайте растеряла популярность. Она продает билеты на концерты в США дешево, от 89 долларов, но желающих послушать артистку все равно оказалось не так много, сообщает SHOT .

В Майями на площадке Lauderhill Performing Arts Center прошел концерт Орбакайте. На него пришли русскоговорящие фанаты певицы, но солд-аут сделать не получилось. 463 билета, то есть более 50%, никто не купил.

Самые дешевые места стоили 89 долларов — на балконе. Были и более дорогие варианты — 99 и 119 долларов.

Ожидалось, что Орбакайте заработает на концерте 120 тыс. долларов. Однако с этого выступления из-за низких продаж она получит всего 69 тыс.

Орбакайте начала тур по США. Она выступает с музыкальным шоу The Best. В ближайшее время у певицы будут концерты в Филадельфии и Бостоне. Однако желающих пойти на них немного. В Бостоне 682 места — более половины зала — не проданы.

Ранее Кристина Орбакайте не стала петь на сцене в Дубае с коллегой Авраамом Руссо. Причиной может быть то, что после начала СВО он остался жить в РФ.