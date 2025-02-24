Очередной фейк: адвокат Ефремова прокомментировал сообщения о смартфоне

Адвокат актера Михаила Ефремова Юрий Падалко опроверг информацию о якобы найденном смартфоне актера, который отбывает срок в белгородской колонии за смертельное ДТП, сообщает 360.ru

Ранее SHOT сообщил, что у заключенного Ефремова нашли «запрещенку» — смартфон с доступом в интернет, что может негативно повлиять на его просьбу об условно-досрочном освобождении (УДО). Якобы телефон был обнаружен в ходе рейда, о котором заключенные не знали заранее.

«Это очередной фейк», — заявил Падалко.

На прошлой неделе появилась информация о том, что Ефремов подал ходатайство об УДО к руководству исправительной колонии №4, аргументами звезды стало то, что он выполняет план по пошиву одежды для заключенных, прививает им любовь к искусству, а также его жалобы на здоровье.

Ранее экс-адвокат актера Андрей Алешкин заявил, что у народного артиста большие шансы на условно-досрочное освобождение. В 2024 году скандально известный актер уже просил об УДО, но ему отказали.