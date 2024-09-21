Областной творческий фестиваль прошел в Орехово-Зуеве

Во второй раз прошел областной творческий фестиваль «Мир в наших руках» в Орехово-Зуеве.

В фестивале приняли участие ребята из студии инклюзивного танца «Шестое чувство» Елены Малаховой, «Империи Ремесел» соццентра «Орехово-Зуевский» и восемь «Добрых домов» Московской области.

«В наше время мир очень важен, и мы все понимаем — немножко радости не хватает. Этот концерт посвящен тому, чтобы сделать чуть добрее наш мир. Для ребят это самовыражение, реализация», — сказала заместитель директора ГБСУСО МО «Добрый дом „Орехово-Зуевский“ Мария Леонтьева.

На сцене выступили 60 участников с шестнадцатью яркими номерами. Многие из артистов уже не первый раз на сцене. Каждый участник фестиваля получил диплом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.