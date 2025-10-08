Обладательница роскошных сумок и бриллиантов Кадышева лишена общения с внуком

У певицы Кадышевой роскошная одежда и квартира, но она не видится с внуком

Певица Надежда Кадышева в последние два года считается весьма популярной артисткой. Она ведет роскошную жизнь, но внука не видит, сообщает kp.ru .

Кадышева вместе с группой «Золотое кольцо» завоевала популярность в конце 1990-х. Одни из наиболее известных треков — «Течет ручей», «Я не колдунья», «Широка река». Потом популярность угасла. Несколько лет назад у Кадышевой началась вторая волна хайпа, в том числе, благодаря соцсетям — ее песни вирусились в интернете.

Артистка вместе с группой «Золотое кольцо» берет за выступление около 20 млн рублей. Она опять стала популярной, благодаря тому, что трендовым стал русский фольклор и душевные песни. Молодежь без ума от Кадышевой, поэтому ее часто приглашают на городские мероприятия, отметил промоутер Евгений Морозов.

У певицы есть четырехкомнатная квартира на Долгоруковоской улице в Тверском районе Москвы. По оценкам риелтора, жилье стоит около 170 млн рублей. На ремонт и обстановку квартиры певица потратила, предположительно, еще 165 млн.

Артистка любит люксовые машины. Например, у сына Кадышевой есть Lamborghini Murcielago. Такое авто с пробегом стоит от 30 млн рублей, а новое от 50 млн.

Из одежды артистка любит люксовые бренды. По количеству вещей Кадышева может посоперничать с певцом Филиппом Киркоровым. Члены семьи артистки любят Louis Vuitton. Также у певицы есть сумки Prada.

Сын Кадышевой Григорий Костюк несколько лет назад женился на дочке предпринимателя Александра Мермана Габриеле. Три года назад у семьи родился сын. Однако ребенка Григорий ни разу не видел, потому что, по заявлению супруги, якобы ушел от нее на седьмом месяце беременности.

«Надежда тоже внука не видит. У нее даже мобильного телефона своего нет, связаться с ней невозможно», — рассказала Габриела.

