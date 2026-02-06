Нурлан Сабуров не смог сдать тест по истории РФ для получения российского ВНЖ

Известный стендап-комик Нурлан Сабуров пытался получить российский вид на жительство (ВНЖ), чтобы избежать проблем с налоговой, однако не смог сдать тест по истории РФ, сообщает Mash .

Сабуров решил оформить документы, опасаясь участи блогерши Елены Блиновской, которую обвинили в уклонении от налогов и выводе доходов за границу. В 2024 году комик задекларировал доход в более чем 50 млн рублей.

Нурлан пытался получить ВНЖ, сдав тест по истории России. Несмотря на подготовку, успешно пройти испытание не удалось. При этом его жена Диана получила заветный документ, поскольку правильно назвала дату Крещения Руси.

Утром в пятницу Сабурова задержали в московском аэропорту Внуково, когда он прилетел из Дубая. Комику запретили въезд в РФ на 50 лет. Также в стране отменили более 50 концертов звезды стендапа, запланированные до конца 2026 года.

