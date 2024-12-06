Новогодние представления покажут в подмосковном музее-заповеднике «Мелихово»

Детей и взрослых приглашают на праздничные представления в музей-заповедник Антона Чехова «Мелихово». В программе — увлекательные игры и загадки, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также мастер-классы, где дети смогут создать уникальные новогодние поделки, сообщает пресс-служба администрации горокруга Чехов.

С 27 по 29 декабря 2024 года и с 4 по 7 января 2025 года в живописном Мелихове стартуют новогодние представления «Новогодние приключения Мишки и Вовки». Организаторы приглашают всех желающих окунуться в мир волшебства, где каждый найдет для себя что-то особенное.

Главными героями этого года станут Мишка и Вовка — озорные и ловкие персонажи, готовые захватить всех в свои фантастические приключения. Вместе с ними зрители смогут исследовать важные темы дружбы, честности и взаимопомощи, которые никогда не утратят своей актуальности.

Начало представлений в 11:00 и 14:00, продолжительность — 2 часа 30 минут. Билеты можно приобрести в кассе музея или по ссылке. Возрастные ограничения: 0+.

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