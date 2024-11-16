Новая экспозиция открылась в Мытищинской галерее искусств

Живописью Екатерина занимается уже более 20 лет, в основном она работает мягким материалом или сухой пастелью. Её любимым жанром является портрет.

«Основной темой моего творчества является изображение человека. Люди всегда были для меня источником вдохновения, и я стремлюсь передать это через портреты, которые отражают их настроение и эмоции», — отметила Екатерина Фищук.

Помимо портретов окружающих ее людей, здесь также представлены портреты представителей группы «Терция» — исторического общества, занимающегося реконструкцией XVII века, а также фантазийные работы.

Выставка будет работать до 15 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.