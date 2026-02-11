Никита Михалков раскритиковал Михаила Ефремова за игру в своем театре

Режиссер Никита Михалков якобы подверг критике актерскую игру Михаила Ефремова на репетиции первого после выхода на свободу спектакля «Без свидетелей». Запись с репетиции опубликовал Mash .

У Михалкова есть некоторые замечания к игре Ефремова в постановке «Без свидетелей» в «Мастерской, 12». Репетиции у артиста проходят каждый день минимум по четыре часа. Он старается отдаваться по-максимуму.

С нагрузками Ефремову справляться непросто. Артист сталкивается с одышкой, ему тяжело вставать. У Ефремова есть проблемы с выносливостью и подвижностью. Причина в хронической обструктивной болезни легких.

При этом Ефремов сдаваться не планирует. Роль в «Без свидетелей» станет для него первой за четыре с половиной года после посадки в колонию. Артист планирует вернуться на сцену.

Ефремов будет играть трусливого и одинокого персонажа Его. Он не может найти семейное счастье. На сцене с артистом сыграет коллега Анна Михалкова.

На опубликованной записи Ефремов с короткой стрижкой и перебинтованным носом сидит на сцене. Рядом с ним ходит, предположительно, Михалкова. Режиссер что-то громко говорит Ефремову.

