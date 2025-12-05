«Невозможно грустно»: Хмельницкая отреагировала на смерть экс-жены Ефремова

Актриса Алена Хмельницкая выразила свои соболезнования в связи с кончиной актрисы Ксении Качалиной, чья смерть глубоко потрясла мир театра и кино. Хмельницкая отметила, что случившееся вызывает «невозможную грусть», сообщает SUPER.RU .

Хмельницкая, как и ряд других актеров, грустят по случаю смерти Ксении Качалиной, о которой стало известно случайно благодаря экс-мужу актрисы Михаилу Ефремову. Актер вместе с сыном решил навестить бывшую жену и в итоге нашел ее тело, которое лежало в захламленной квартире.

Не секрет, что в последние годы жизни актриса сталкивалась с трудностями, связанными со злоупотреблением алкоголем и финансовыми неурядицами. Предварительно, причиной смерти Качалиной стала острая сердечная недостаточность.

Ранее актриса и режиссер Рената Литвинова отреагировала на смерть своей коллеги Ксении Качалиной. Она написала пост, в котором выразила сожаление.

Массовый зритель знает Качалину по ролям в 19 кинолентах, среди которых заметны такие фильмы, как «Цена безумия», «Праздник», «Дух», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались», «Три сестры» и «Арбитр».

