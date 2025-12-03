«Боже, Ксении не стало»: Литвинова простилась с умершей бывшей женой Ефремова

Актриса и режиссер Рената Литвинова отреагировала на смерть своей коллеги Ксении Качалиной. В личном блоге она опубликовала жуткий фрагмент из драмы «Мужские откровения», в которой героиня покойной позвонила мужчине и попросила зажечь свечу в квартире, где она включила газ, сообщает Voice .

Литвинова напомнила, что это одна из написанных ею новелл. Отрывок из нее всплыл в памяти, там Качалина сыграла главную роль, а в финале играет песня группы «Колибри».

«Боже, Ксении не стало. RIP», — написала Литвинова.

В том числе Качалина играла в фильме Литвиновой «Богиня: как я полюбила». Там актриса предстала в образе Горбуньи.

Свой путь в кино она начала в 20 лет, сыграв в драме Валерия Рубинчика по сценарию Литвиновой «Нелюбовь». Качалина была лауреатом премии «Кинотавр», приза за лучшую женскую роль МКФ в Таормине и приза «Созвездие».

Последние 15 лет она жила затворницей в своей московской квартире, где тело актрисы в куче хлама обнаружил ее бывший муж, заслуженный артист России Михаил Ефремов. Известно, что Качалина серьезно страдала от алкогольной зависимости.

Сам Ефремов отказался комментировать смерть бывшей жены. После освобождения из заключения он старается избегать общения с журналистами.

