Не в больнице: Сухоруков рассказал, где на самом деле находится
Фото - © РИА Новости, Владимир Федоренко
Информация о срочной госпитализации известного российского актера Виктора Сухорукова не соответствует действительности. Сам артист рассказал, что в данный момент направляется на запланированное выступление в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС.
18 октября в Сети распространились слухи о том, что Сухоруков был экстренно помещен в медицинское учреждение с подозрением на рак. По словам актера, эта информация не соответствует действительности.
«Еду в „Сапсане“ в Питер играть спектакль „Старший сын“ в ДК им. Ленсовета», — рассказал Сухоруков.
Звезда фильма «Брат» также отметил, что часто появляющиеся сообщения в СМИ о его якобы госпитализации имеют искусственный характер. По его мнению, это происходит потому, что люди живут в период, когда информационное поле переполнено, поэтому СМИ выдумывают «всякую ерунду про артистов».
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.