Не в больнице: Сухоруков рассказал, где на самом деле находится

Информация о срочной госпитализации известного российского актера Виктора Сухорукова не соответствует действительности. Сам артист рассказал, что в данный момент направляется на запланированное выступление в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ТАСС .

18 октября в Сети распространились слухи о том, что Сухоруков был экстренно помещен в медицинское учреждение с подозрением на рак. По словам актера, эта информация не соответствует действительности.

«Еду в „Сапсане“ в Питер играть спектакль „Старший сын“ в ДК им. Ленсовета», — рассказал Сухоруков.

Звезда фильма «Брат» также отметил, что часто появляющиеся сообщения в СМИ о его якобы госпитализации имеют искусственный характер. По его мнению, это происходит потому, что люди живут в период, когда информационное поле переполнено, поэтому СМИ выдумывают «всякую ерунду про артистов».

