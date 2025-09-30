Назван новый хозяин студии «Союзмультфильм»

Предварительно известно от разных источников, что Сбербанк приобрел контрольный пакет акций знаменитой киностудии за сумму чуть меньше первоначальной оценки в 1,2-1,3 миллиарда рублей, сообщает «Царьград» .

Представители студии подтвердили информацию о сделке, однако воздержались от подробных комментариев, сославшись на ограничения в доступе к деталям. Стоит отметить, что сделка включает передачу зданий, земельных участков, технического оборудования и лицензионных прав, но не распространяется на легендарную «золотую коллекцию» мультфильмов, которая по-прежнему остается в распоряжении Госфильмофонда.

Информация о том, кто является учредителями АО «Союзмультфильм», не раскрывается в соответствии с действующим законодательством. По финансовым данным за 2024 год, студия показала хорошие результаты: выручка составила 624,3 миллиона рублей, а прибыль достигла 170,2 миллиона. В целом компания заработала более 2 миллиардов рублей.

Процесс передачи акций «Союзмультфильма» в управление Росимущества завершился в 2021 году, хотя планы по приватизации студии обсуждались еще с 2009 года.

Смена формы собственности открывает перед легендарной анимационной студией новые перспективы развития. Теперь «Союзмультфильм» сможет активнее развивать коммерческие направления, внедрять современные технологии цифровой анимации и выпускать мультсериалы. При этом классическое наследие студии планируется сохранить.

