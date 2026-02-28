Надежда Бабкина отсудила 50 тыс рублей у МЧС

Певица Бабкина выиграла 50 тыс рублей в суде с МЧС после спора о бомбоубежище

Певица Надежда Бабкина выиграла в суде с МЧС 50 тыс. рублей. Конфликт возник из-за попытки сделать бомбоубежище из подвала ее театра, сообщает Baza .

Спор между Бабкиной и московским управлением МЧС из-за помещения в доме на Садовой-Черногрязской улице в столице произошел в октябре 2024 года.

Подвал был складом театра «Русская песня» Надежды Бабкиной. Работники МЧС же говорили, что это помещение — бомбоубежище, которое нужно отремонтировать. Они объясняли, что помещение разгерметизировалось, и в нем не было нужного инженерного оборудования.

При этом театру город отдал помещение в качестве стандартного нежилого подвала. Статуса бомбоубежища у него не было.

Проводить восстановление защитного сооружения за свой счет артистка не захотела. Сумма была слишком большой для бюджета театра.

Вместо этого Бабкина начала судиться с МЧС. На заседание работники ведомства якобы не явились. При этом именно им нужно было доказывать законность требований.

Суд занял сторону «Русской песни». МЧС выплатит театру 50 тыс. рублей.

