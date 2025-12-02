Началась онлайн-продажа билетов на балет «Щелкунчик» в Большом театре

На официальном сайте Большого театра России началась продажа билетов на балет «Щелкунчик». Его будут показывать с 17 по 20 декабря, сообщает пресс-служба учреждения культуры.

2 декабря в 10:00 открылась продажа билетов на спектакль, запланированный 17 декабря в 19:00. В 11:00 можно купить место на постановку 18 декабря в 19:00.

В 12:00 во вторник откроется продажа билетов на 19 декабря на 12:00. В 13:00 можно купить билет на постановку, которая пройдет 20 декабря в 19:00.

В пресс-службе Большого театра предостерегли, что билеты продают только на официальном сайте учреждения. Места на спектакль по спецпрограммам «Молодежный» (от 14 до 22 лет), «60 плюс», «Пушкинская карта», «Места низкой ценовой категории» будут реализовываться отдельно. Об этом объявят дополнительно.

