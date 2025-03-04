На предприятиях подмосковного агрохолдинга стажируются педагоги аграрных вузов РФ

В Подмосковье предприятия группы «Малино» реализуют инициативу по проведению стажировок для преподавателей аграрных ВУЗов страны по направлениям подготовки: «агрономия», «агрохимия и защита растений», «агроинженерия и эксплуатация сельхозмашин», «селекция и семеноводство» и других, актуальных для ведения агробизнеса. Таким образом, преподаватели повышают уровень компетенций и могут ознакомиться с производственными процессами на практике, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первую группу стажеров, сотрудников кафедры агрономии и защиты растений Рязанского агротехнологического университета приняли на предприятиях «Лукаморе» и «ЭКОломна», входящих в состав холдинга. Обучающая программа включала не только ознакомление с производственным циклом, но и обсуждение актуальных вопросов по темам селекции и семеноводства лука, а также развития тренда свежей фермерской продукции растениеводства. В своей деятельности предприятия основываются на преодолении технологической зависимости от импорта.

Стажировки для преподавателей на базе предприятий агрохолдинга продолжатся. Так, в ближайшее время повышение квалификации пройдут сотрудники кафедры селекции, семеноводства и агрохимии Рязанского ГАТУ, также приглашены специалисты агрономического факультета Пензенского государственного аграрного университета, факультета естественных наук Тульского государственного педагогического университета, Института агробиотехнологий РГАУ — МСХА имени Тимирязева, агрономы и агроинженеры Воронежского государственного аграрного университета. Кроме этого, запланированы стажировки преподавателей инженерных направлений подготовки на базе ООО «СПК имени Ленина» в Луховицах.

Группа компаний «Малино» открыта к сотрудничеству с отраслевыми вузами, заинтересованными в повышении квалификации сотрудников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет в том числе о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.