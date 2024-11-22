На платформе «VK Видео» пройдут прямые трансляции легендарных спектаклей

В «VK Видео» состоятся прямые трансляции театральных постановок со всех сцен Большого театра в рамках фестиваля «Наш Мусоргский. Из глубины…», приуроченного к 185-летию со дня рождения знаменитого композитора. Мероприятия фестиваля будут проходить на сценах Большого и Мариинского театров с 26 ноября по 5 декабря, сообщает пресс-служба VK.

Зрители получат возможность насладиться премьерными показами опер «Хованщина», «Сорочинская ярмарка», «Женитьба» и «Саламбо» в режиме онлайн. Завершением фестиваля станет впечатляющая трансляция оперы «Борис Годунов». Эти постановки позволят глубже понять наследие одного из величайших композиторов, который переосмыслил русскую историю и культуру через музыкальные формы. В спектаклях выступят такие исполнители, как Ильдар Абдразаков, Эльчин Азизов, Владислав Сулимский и многие другие выдающиеся солисты и музыканты Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом будет находиться Валерий Гергиев.

26 ноября в 18:00 состоится премьера «Хованщины» с Исторической сцены, 28 ноября в 19:00 — премьерный показ «Сорочинской ярмарки», спектакля по версии Б. А. Покровского в музыкальной интерпретации Виссариона Шебалина, 29 ноября в 17:30 — премьерный показ оперы «Женитьба» с Камерной сцены, 2 декабря в 19:00 — премьера незавершенной оперы «Саламбо» на Исторической сцене и 4 декабря в 19:00 — заключительный показ фестиваля — опера «Борис Годунов» с Исторической сцены.

Директор департамента сообществ VK Мария Воробьева отметила, что команда с удовольствием готова предоставить зрителям возможность увидеть легендарные оперные спектакли из любого уголка страны. Она убеждена, что такие трансляции не только позволят зрителям обогатить свой культурный опыт, но и сохранить и популяризировать русское наследие.

«Искусство должно быть доступно каждому, и мы благодарим Большой театр, что вместе делаем это возможным», — заключила Воробьева.