Музей-заповедник «Мелихово» проведет Масленицу 21 февраля в Подмосковье
Фото - © Фото: Музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово»
Празднование Масленицы состоится 21 февраля в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов. Для гостей подготовили народные игры, концерты и театральные постановки, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» 21 февраля пройдет традиционное празднование Масленицы. Билеты на мероприятие доступны на сайте музея, их количество ограничено.
Гостей ждут масленичные игры, эстафеты и семейные конкурсы на свежем воздухе. Праздничную атмосферу создадут коллектив «Борода-фолк» и солистка военного духового оркестра Общевойсковой академии Маргарита Князева, которые исполнят народные мелодии и русские песни.
В программе также инсценировки по рассказам А.П. Чехова от театра «Чеховская студия». Посетители смогут ознакомиться с экспозициями «Баня», «Главный дом», «Флигель-кухня» и выставкой «Рисунки Чехова».
Праздник завершится сжиганием чучела Масленицы — символа проводов зимы и встречи весны. Начало мероприятия в 12:30. Подробности доступны на сайте музея.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.