Москвичка исполнила сербскую народную песню на фестивале Эмира Кустурицы

Фестиваль проходит при поддержке компании «Газпром нефть» по программе социальных инвестиций «Родные города».

В составе российско-белорусского вокально-инструментального ансамбля Федорова исполнила известную в Сербии народную песню «Тамо Далеко».

В этом году фестиваль собрал 37 молодых музыкантов из трех стран — России, Белоруссии и Сербии, а его почетным гостем стал министр культуры Сербии Никола Селакович.

Участники конкурсной программы выступили в четырех направлениях: вокал, фортепиано, духовые и струнные инструменты.

«Этот фестиваль — продолжение моей старой идеи о том, что Дрвенград должен принимать всех многообещающих молодых артистов. Они, выступая в компании более опытных коллег, могут сделать здесь первые шаги в карьере, которые приведут их к удаче. Человек должен сам создавать удачные обстоятельства, а не просто ждать их. Именно поэтому наша сцена уже 11 лет благодаря „Газпром нефти“, нашим друзьям из России, выбирает молодые таланты, дает им возможность жить здесь и выступать на этой сцене», — сказал основатель фестиваля Kustendorf CLASSIC Эмир Кустурица.

Программа «Родные города» выстраивает и развивает систему музыкальных образовательных проектов и поддержки талантливых юных музыкантов с 2013 года Система направлена на создание дополнительных возможностей для профессионального и творческого роста молодых исполнителей, в столице образовательные проекты реализуются при поддержке Московского НПЗ.

По итогам фестиваля один из главных его трофеев отправился в Россию — серебряным призером конкурсной программы стал пианист из Омска Сергей Баженов. Первое место занял сербский скрипач Матия Спасоевич из Белграда. Бронза досталась участнику из Белоруссии — минскому саксофонисту Дмитрию Шувалову.

«Музыкой я занимаюсь столько, сколько себя помню. Сначала я окончила музыкальную школу в качестве дирижера, затем отучилась в Музыкальном училище им. Гнесиных, а теперь я студентка второго курса Российской академии музыки им. Гнесиных — занимаюсь академическим вокалом. Что по-настоящему поразило на Kustendorf CLASSIC — это особое творческое гостеприимство — то, как нас здесь ждали и принимали. Кажется, что в свое выступление я вложила все свои навыки, силы и вдохновение, но в ответ получила намного больше: теплоту, поддержку и огромную мотивацию развиваться в профессии дальше», — поделилась Федорова.

Матия Спасоевич, победитель фестиваля Kustendorf CLASSIC рассказал, что секрет его победы кроется в любви к этому делу.

«Эта победа, конечно же, очень поможет мне в будущем. Спасибо профессору Кустурице, что он создал этот фестиваль в таком прекрасном месте, и спасибо всем организаторам и музыкантам, которые ему помогли, за то, что дали нам, молодым исполнителям, возможность показать свой талант на международной сцене», — заключил победитель.