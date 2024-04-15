Московский психолог Лохматова рассказала, как заинтересовать ребенка музеем

Психолог Лохматова: в залах музея позвольте ребенку смотреть то, что он хочет

Родителю необходимо узнать, что именно интересует ребенка, чтобы поход в музей оказался для него увлекательным приключением и подарил только положительные эмоции, сообщила РИАМО психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Ирина Лохматова.

«Современные музеи активно используют инновационные технологии: 3D-проекции, виртуальные выставки и игры. Это позволяет „оживить“ историю, природу, искусство. Узнайте, что интересно ребенку: наблюдайте за его интересами, задавайте вопросы, интересуйтесь его увлечениями. Если ребенок не может определиться сам, ненавязчиво направляйте его», — сказала Лохматова.

В качестве примера она привела уточняющие вопросы, которые можно задать ребенку: «Хочешь узнать, как появились животные? Давай сходим в Дарвиновский музей» или «Тебе же интересно узнать о космосе, предлагаю сходить в Музей космонавтики», а также «Ты очень любишь наряжать игрушки, давай сходим в Музей уникальных кукол».

«В залах музея позвольте ребенку смотреть то, что он хочет. Когда он останавливается перед определенным экспонатом, разрешите ему стоять, сидеть или даже лежать на полу, если ему так удобно. Если вы идете в картинную галерею, возьмите с собой бумагу и цветные карандаши», — посоветовала психолог.

По словам Лохматовой, возможно, ребенок вдохновится работами мастеров и захочет запечатлеть увиденное в своем альбоме.

Ежегодно 15 апреля отмечается Международный день культуры. В этот день в 1935 году был утвержден международный договор «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников». Во время празднования проходят торжественные концерты, выставки, конференции и лекции, музыкальные вечера, театрализованные представления. Также в этот день принято поздравлять работников культуры с их профессиональным праздником.