Монах Авель предсказал гибель Павла I и крах Наполеона

Монах Авель, живший в XVIII–XIX веках, предсказал смерть Павла I, пожар в Москве и поражение Наполеона. За свои пророчества он более 20 лет провел в заключении, сообщает «Царьград» .

Крестьянин из Тульской губернии Василий Васильев принял постриг под именем Авель и заявил о видениях, касающихся судьбы страны. Он записывал пророчества, за что три императора отправляли его в тюрьмы и монастыри. В общей сложности провидец провел в заключении более двадцати лет.

Авель предсказал месяц смерти Екатерины II и вскоре был осужден за «наведение страха». Освобожденный Павлом I, он предупредил и о скорой гибели самого императора. После этого его заключили в Алексеевский равелин, а спустя несколько лет Павел действительно погиб. При Александре I монах предрек сожжение Москвы французами и последующий крах армии Наполеона, после чего оказался на Соловках.

В следственных документах также упоминались его слова о церковном кризисе и утрате традиций, за которыми последует возрождение и укрепление государства.

Авель умер в 1841 году в Суздале. Он утверждал, что человечеству отведено 8400 лет, и называл 2892 год датой завершения земной истории, опираясь на византийское летоисчисление.

