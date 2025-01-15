Молодильные яблоки и винтажные сервизы можно купить на зимних ярмарках Москвы

Жители и гости Москвы могут купить уникальные сувениры на фестивальных площадках, которые продолжают работать в рамках «Зимы в Москве». На зимних ярморках в российской столице можно найти не только винтажные сервизы, но и даже молодильные яблоки в виде сувенира, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Кулинарные изыски в сердце столицы: что попробовать на Тверской

В самом центре города расположились уютные гастрономические точки, где искусные шеф-повара создают настоящие кулинарные шедевры. Меню порадует как любителей азиатской кухни, так и поклонников классических блюд.

Особого внимания заслуживают блюда, знакомые многим по известным кинолентам: сочный маринованный шашлык, картофель с хрустящей корочкой и изысканные закуски с нежной семгой. А для ценителей современных вариаций на тему здорового питания предлагают боул с курицей в соусе терияки и свежие сэндвичи с грибными начинками.

Гурманы оценят разнообразие авторских роллов: с сочным лососем и кремовым сыром или с курицей и пикантным блю-чиз. В меню также представлены оригинальные круассан-роллы с индейкой и классический цезарь с курицей, приготовленный по традиционному рецепту.

На Тверской площади развернулся настоящий рай для гурманов — здесь представлен впечатляющий ассортимент согревающих напитков. Посетители смогут насладиться экзотическим имбирно-пряничным латте, традиционными китайскими чаями, ароматным горячим шоколадом, освежающими морсами и классическим кофе.

Сладкоежки также не останутся разочарованными — их ждут аппетитные пончики прямо из печи, оригинальная шоколадная колбаса и изысканный десерт из хрустящей вафли, украшенной воздушными взбитыми сливками. Обе центральные локации предлагают посетителям богатый выбор гастрономических удовольствий.

Гурманов порадует богатый выбор сладостей и закусок на главной городской площади. Среди десертов можно отведать блины с разнообразными начинками, старомосковские пончики, рецепт которых дошел до нас с семидесятых годов прошлого века, карамелизированные фрукты и шоколадные калачи.

Будет не только вкусно, но и интересно

На Тверской площади гости смогут не только согреться необычными напитками, но и найти уникальные подарки. В меню представлены изысканные согревающие напитки — от традиционного горячего шоколада до особого рождественского коктейля с монпарелью «вензель» и пряной корицей. Любителям более легких напитков предложат домашний лимонад и травяные чаи, включая классическую ромашку и традиционный русский иван-чай.

Особое внимание привлекает богатый выбор сувениров и предметов декора. Здесь можно отыскать редкие коллекционные игрушки советской эпохи, винтажные чайные сервизы и антикварные элементы интерьера. Творческие мастера представляют handmade-изделия: керамические фигурки, деревянные игрушки, ватные украшения и авторскую посуду. Изюминкой ассортимента стали оригинальные шары-шкатулки, хранящие в себе предсказания и добрые пожелания.

Тверская площадь порадует любителей шерстяных изделий — здесь представлен широкий выбор одежды из мериноса, включая уютные тапки, традиционные валенки и теплые аксессуары. Организаторы сделали особый акцент на праздничном декоре: гости могут выбрать винтажные флажки, оригинальные фонари и милые подсвечники в виде снеговиков.